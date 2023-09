Premio Cambiamenti 2023 | Cna e UniCredit sostengono le migliori imprese italiane nate negli ultimi cinque anni

Leggi su lopinionista

(Di martedì 26 settembre 2023) ROMA – Giunto alla sua settima edizione, il, l’iniziativa che la Cna dedica alle nuove, amplia la platea dei suoi sostenitori: è stata infatti formalizzata la nuova collaborazione sottoscritta con, partner di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiano. L’intervento della banca, che sarà main partner dell’edizionedel, mira a mettere a fattor comune il know how maturatoconStart Lab, la piattaforma di business per la crescita delle start up che 10 edizioni ha portato alla valutazione di 8 mila progetti imprenditoriali e all’accompagnamento di oltre 550 start up nei loro percorsi di crescita.parteciperà quindi, con un proprio ...