Premio Bianca d’Aponte | a Mauro Pagani il premio alla carriera della Città di Aversa

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 26 settembre 2023). Andrà aildi, consegnato negli scorsi anni scorsi a Nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppino di Capri e Paola Pitagora. Il riconoscimento viene assegnato nell’ambito del, il contest per cantautrici giunto19ma edizione, in programma al teatro Cimarosa diil 27 e 28 ottobre con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Oltre a, saliranno sul palco in veste di ospiti Cristiano Godano, Flo, Moa (la vincitrice dello scorso anno, che aprirà come tradizione le due serate) e vari altri artisti di ...