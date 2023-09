Preghiera della sera 26 Settembre 2023 | “Proteggimi Signore”

(Di martedì 26 settembre 2023) “”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare ilper la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Vieni Signore Gesù” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella ...

Prosegue mercoledì 27 settembre la tredicesima edizione di Notti Sacre. "Svegliati, mio cuore", il temarassegna di arte, musica, pensiero,, spettacolo, organizzata dalla Arcidiocesi di Bari - Bitonto, nelle chiese del centro storico di Bari, fino a domenica 8 ottobre. Alle ore 21,00, ...... soprattutto anziani e malati, che hanno bisogno del conforto epartecipazione a questo momento di", spiega Padre Gianmarco Arrigoni, parroco del santuario Sant'Antonio di Padova a ...

Preghiera del Mattino MARTEDI 26 SETTEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Preghiera della sera 25 Settembre 2023: “Guidami o Signore” La Luce di Maria

Nato a Tropea (Catanzaro) il 3 gennaio 1901 da una famiglia nobile ma decaduta, il piccolo Francesco ricevette il battesimo due giorni dopo la nascita La sua infanzia, pur vissuta in un ambiente relig ...Una ricercatrice italiana ha scoperto, trascritto in greco in un manoscritto conservato a Firenze, un carme bizantino per l'orazione personale composto in Italia meridionale nell'XI secolo ...