Preferisce le Ong all' Italia? Migranti | bordata Porro alla Germania

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) Fondi tedeschi alle Ong, il premier non li manda giù. E se ne parla anche durante la puntata di "Stasera" in onda il 26 settembre su Rete4. Il conduttore Nicolalancia una provocazione che, però, appare come una vera e propriaal governo di Berlino. Lale Ong all'? "Lale Ong all'" L'editoriale del giorno di @Nicolaa #Staserapic.twitter.com/jHV97ry3It — Stasera(@Stasera) September 26, 2023 "Il titolo di stasera è se ladavvero le Ong all'- ribadisce...