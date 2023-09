Pre-convocati Serbia | 11 su 34 giocano in Serie A

Archiviata la cocente sconfitta in finale agli Europei per mano della Polonia, l’Ital Volley maschile si proietta verso l’ultimo impegno stagionale. ...

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Gli amici a questo servono, a farsi compagnia: nella buona ma, soprattutto, nella cattiva sorte, oppure in quella via di ...

Commenta per primo Dragan Stojkovic , ct della Serbia , ha diramato la lista deiper i prossimi impegni di qualificazione a Euro 2024. Tra i 34 giocatori chiamati ce ne sono 11 provenienti dalla Serie A . Portieri : V. Milinkovic - Savic (Torino); Rajkovic; ...Sarà il test provante delseason contro una squadra che si è sempre qualificata per le ... Ecco i 26: Sauze, Ciardullo, Bronzini, Jannelli, Ciofani, Roger, Baronio, Catalano, Lavorenti, ...

Non c'è tempo per godersi la classifica: domani sera è di nuovo campionato e il Lecce andrà a far visita alla Juventus con fischio d'inizio alle 20.45. Le parole di mister Roberto D'Aversa nella consu ...