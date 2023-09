Prato Spari in una sala da biliardo di via Fonda da Mezzana | morti due cinesi di 55 e 56 anni

(Di martedì 26 settembre 2023) Far west adove due uomini sonoa seguito dell’esplosione di alcuni colpi di pistola in unadadi viada. Le vittime sono due uomini di nazionalità cinese di 55 e 56. Nel circolo, ubicato accanto ad unaslot, erano presenti altre persone. Tre di esse, prese dal panico, si sono lanciate da una finestra e sono state ricoverate all’ospedale di. Vani i soccorsi per le due persone attinte dal fuoco, morte sul colpo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite dagli inquirenti, hanno ripreso la scena del delitto chiarendo che si è trattato di un omicidio-suicidio. Nel filmato si vede un uomo entrare nellada, dirigersi ...

