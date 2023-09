Prato | spari in sala biliardo di Mezzana | due morti

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Due uomini, cittadini cinesi, di cui non è stata ancora accertata l'identità, sono stati trovaticon ferite da arma da fuoco alla testa nella tarda serata di ieri all'interno di unadi, in provincia di. Altri tre cittadini cinesi sono, inoltre, stati trasportati in ospedale perché, in preda al panico, si sono lanciati dalla finestra del locale dove è avvenuta la sparatoria. L'episodio è successo intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti polizia, medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di. Fra le ipotesi investigative, oltre al duplice omicidio, c'è anche quella dell'omicidio-suicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

L'episodio è avvenuto nella tarda sera di ieri all'interno di una sala biliardo di Mezzana, in provincia di. Altri tre cittadini di origine cinese sono invece stati trasportati in ospedale ...

Una sparatoria in una sala da biliardo in Toscana è finita con due morti e diversi feriti.