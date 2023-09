Prato | due morti in una sala da biliardo | possibile omicidio-suicidio

Continua a leggere su Tg. La7.it - Una sparatoria in una sala da biliardo in Toscana è finita con due morti e diversi feriti. Due uomini di origine ...

È entrato armato di pistola all’interno di una sala da biliardo a Mezzana, in provincia di Prato , e ha esploso alcuni colpi contro un uomo per poi, ...

Caso di omicidio - suicidio in una sala biliardo auomini sono morti. Uno, hanno ricostruito gli investigatori della polizia, è entrato nel locale sparando all'altro, poi si è puntato l'arma a una tempia e si è tolto la vita. E' successo la ...uomini, cittadini cinesi, di cui non è stata ancora accertata l'identità, sono stati trovati ... in provincia di. Altri tre cittadini cinesi sono, inoltre, stati trasportati in ospedale perché,...

Prato, omicidio-suicidio: due morti nella sala biliardo cinese Il Tirreno

Panico in una sala biliardo, due uomini uccisi a colpi di pistola LA NAZIONE

Paura nella tarda serata di ieri in una sala biliardo di Mezzana, in provincia di Prato, dove si è verificata una sparatoria. Il bilancio è quello di due vittime e tre feriti. Gli inquirenti si ...AGI - Sono stati trovati morti con ferite di arma da fuoco alla testa. Due cittadini cinesi, di 56 e 55 anni erano all'interno di una sala biliardo di Mezzana, in provincia di Prato.