Povertà energetica | 5 milioni di italiani vivono in case fatiscenti e poco riscaldate

Leggi su velvetmag

(Di martedì 26 settembre 2023) In Italia 2,2di famiglie sono in ‘’. Lo denuncia l’Ufficio studi della Cgia (associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre). In pratica nel nostro Paese ci sono 5di persone che nel 2021 vivevano in abitazionisalubri, scarsamented’inverno,raffrescate d’estate. Ma anche con livelli di illuminazione scadenti e con un utilizzo molto contenuto dei principali elettrodomestici ‘bianchi’: frigorifero, congelatore, lavastoviglie, lavatrice. I nuclei familiari più a rischio si compongono di un elevato numero di persone che si trovano in condizioni di disagio economico. Le lorosono spesso in pessimo stato di conservazione. La situazione più critica è quella della Calabria: il 16,7% delle famiglie ...