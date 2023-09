Posch e Lucumi | il report del Bologna

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) Un mese di stop per una delle rivelazioni difensive dello scorso campionato Arriva ilufficiale delsulle condizioni di, i due difensori infortunati in casa. Stop di almeno un mese per Stefanil quale, stando a quanto è emerso dagli esami diagnostici, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il difensore austriaco resterà fermo almeno un mese e tornerà a disposizione per la partita sul campo del Sassuolo in programma il 28 ottobre. Ancora da valutare, invece, le condizioni e i tempi di recupero di Jhon. Il comunicato ufficiale del: “Questa mattina a due giorni dalla trasferta di Monza i rossoblù hanno svolto un allenamento tattico con partitella finale. Terapie ...