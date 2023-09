Porsche Cayenne - Debutta la S E-Hybrid da 519 CV

Leggi su quattroruote

(Di martedì 26 settembre 2023) A poche settimane di distanza dalla presentazione del corposo restyling, la gamma dellasi completa con una terza versione ibrida plug-in: si tratta dellaS E-, che viene resa disponibile in Italia con carrozzeria Suv e Suv-coupé con prezzi a partire da 121.775 euro. 519 CV e fino a 90 km in elettrico. La S E-combina il motore V6 turbo da 353 CV con il motore elettrico da 176 CV integrato nel cambio automatico, per una potenza totale di sistema di 519 CV e 760 Nm. La batteria è da 25,9 kWh, comune alle altre versioni (ricaricabile a 11 kW) e garantisce un'autonomia a emissioni zero compresa tra 71 e 78 km (e fino a 90 km in città), mentre il consumo medio omologato è pari a 1,4-1,7 l/100 km e 31-39 g/km di CO2. La velocità massima è di 263 km/h e i 100 km/h da fermo vengono raggiunti in 4,7 ...