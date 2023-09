Porsche 911 - S T | il dito nella piaga

Leggi su quattroruote

(Di martedì 26 settembre 2023) LaS/T è una trovata diabolica per instillare il dubbio che no, non potrà esserci alcun futuro possibile per la sportività automobilistica targata. Se non alle condizioni di questa 911: supersound, 9.000 giri, carbonio utile a renderla la più leggera delle 992, maneggevolezza disarmante, velocità potenziali da farsi un esame di coscienza serio ogni volta che si sta per partire. Che poi. Partire per dove? Ovunque ci sia una strada da celebrare. O il momento giusto, intimo e inatteso, per dire: Sai cosa? Vado a farmi una guidata come si deve, con un cambio manuale a gestire questo mostro boxer (525 CV) infilato là dietro. Che a sostituire tutto questo ben di dio fatto di emotività, storia stessa dell'auto e tradizione, dovrà pensarci la transizione. Qualunque cosa sarà: troppa cultura tradizionale in questa S/T per non restare inciampati dentro ricordi di gloria, ...