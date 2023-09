Pontecagnano | spaccio di stupefacenti | arrestato pusher

(Di martedì 26 settembre 2023) Nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 settembre, aFaiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno, in flagranza di reato, per detenzione a fini didi sostanza stupefacente un uomo in quanto individuato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di grammi 85, un bilancino di precisone nonché la somma di euro 4.300. Segui ZON.IT su Google News.

Due persone sono state arrestato per tentato furto in un supermercato di... in flagranza di reato, un 40enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è ...M., 40enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto individuato in ... Massimiliano Gallo aprirà la stagione 25 Settembre Zerottonove, beccati a rubare in un ...

Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Pontecagnano per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente Nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 settembre, a Pontecagnano ... I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, nella notte del 23 settembre, hanno arrestato, in flagranza di reato F. M. Il 40enne è accusato di detenzione ai fi