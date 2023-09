Pontecagnano | microchippatura e sterilizzazione gratuita per cani e gatti

Leggi su zon

(Di martedì 26 settembre 2023) Il 3 ed il 5 ottobre i proprietari dipotranno recarsi presso l’Ambulatorio Carmine Longo di S. Antonio (Via Posidonia, 12) per usufruire, a titolo gratuito, dei servizi di. L’Asl Salerno Azienda Sanitaria Locale ed il Comune diFaiano, unitamente all’associazionismo locale, hanno infatti provveduto ad organizzare due giornate dedicate al contenimento numerico ed al controllo degli animali da compagnia. Sarà possibile effettuare apposita prenotazione contattando il numero 3923910953 e fissando un appuntamento nei giorni previsti, rispettando i seguenti orari): 9.00/13.00. “Abbiamo sottoscritto una importante intesa con gli organi preposti per offrire un’opportunità importante in termini medici e sociali”, ha dichiarato l’Assessora alla ...