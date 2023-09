Ponte sullo Stretto | Salvini non dice quante risorse ci saranno nella legge di Bilancio Ma assicura | “Prima pietra nell’estate 2024”

(Di martedì 26 settembre 2023) “Qualsiasi domanda sulè ben accetta, altre domande le fate ad altri”. Così Matteosi avvicina ai cronisti al termine di un incontro, definito informale, con l’amministratore delegato della Societàdi Messina a Roma. Alla domanda su quale sarà la cifra stanziataprossimadiper il, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti risponde senza indicare una cifra chiara. Per, nonostante l’acclarata difficoltà a reperireper la prossimadi, come già più volte sottolineato dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni ed il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, però il...

Un negazionista dei cambiamenti climatici guiderà il comitato di consulenza per la progettazione del Ponte sullo Stretto . “Il pianeta non è mai ...

La macchina che dovrebbe portare in pochi anni alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messin a è pronta: c'è la società, il gruppo per la ...

Il governo Meloni ha nominato i membri del comitato tecnico-scientifico che accompagnerà i lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto di ...

La macchina che dovrebbe portare alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina è in fase di avvio: la società è stata costituita, il gruppo di ...

«Certo, certo». Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , conferma che ci sarà una quota per il Ponte sullo Stretto di ...

In merito al tema riguardante il ‘ Ponte sullo Stretto ’ è intervenuto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini [VIDEO] Si ...

'La proposta di Matteo Salvini di finanziare ilStretto di Messina con una quota di 12 miliardi di euro spalmata in 15 anni è inaccettabile e vergognoso. È assurdo vedere il governo dare priorità all'investimento per la realizzazione di ...ROMA - 'Sono contento perché il cronoprogramma' sulStretto di Messina 'sta seguendo tutte le tappe previste'. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un punto stampa a margine di un incontro con i ...

Ponte sullo Stretto, Salini "Lavoriamo per inizio opera nel 2024" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Meglio avere treni che traghetti che inquinano" La7

Un rimpasto di governo "No. L'obiettivo è andare avanti per cinque anni con questa squadra e questa maggioranza, il resto conta zero”. Così il vicepremier e ...Fin dagli anni ‘70 i cassanesi si sono sempre gettati liberamente dalla passerella che unisce il centro con il parco Isola Borromeo. Negli ultimi tempi la pratica è stata vietata, ma inutilmente ...