Ponte sullo Stretto | parla Salvini | svelata data apertura cantieri VIDEO

Leggi su notizie

(Di martedì 26 settembre 2023) In merito al tema riguardante il ‘’ è intervenuto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, MatteoSi ritorna are nuovamente di uno dei temi ed argomenti che interessano il nostro Paese: ovvero quello della realizzazione del. Una idea che, a dire il vero, non è mai stata accantonata del tutto. In merito a ciò è ritornato nuovamente are il numero uno della Lega, Matteo. Direttamente da un punto stampa, dopo l’incontro effettuato con i vertici della società ‘di Messina‘, si è intrattenuto are con i giornalisti. Il leader della Lega, Matteo(Ansa Foto) ...