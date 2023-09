Pomezia | si completa la giunta comunale | le nuove nomine

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 settembre 2023) La Dott.ssa Flavia Cerquoni, legale e consulente giuridico societario, specializzata in auditing e amministrazione municipale, attiva nel mondo della scuola e dell’associazionismo sarà vicesindaco e assessore della pubblica istruzione dei servizi sociali e della famiglia. Il Dott. Antonino Laspina, laureato con lode in Scienze Politiche, specializzato in commercio estero e gestione delle esportazioni, ha lavorato in ICE-Agenzia dal 1981 fino ad agosto 2023, dove ha svolto numerosi incarichi in sede e all’estero, sarà assessore alle attività produttive e internazionalizzazione, alle politiche agricole caccia – pesca – politiche forestali – valorizzazione dei prodotti tipici locali. “A Flavia Cerquoni e ad Antonino Laspina – dichiara il Sindaco Veronica Felici – vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certa che sapranno dare aun contributo ...