Plusvalenze | l’inchiesta su De Laurentiis e Osimhen | cosa può succedere | il confronto con la Juve

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Un’altra iscrizione nel registro degli indagati per Aurelio De, stavolta dalla Procura di Roma. L’ennesimo “atto dovuto” nel percorso lungo, quasi estenuante, dell’indagine sul trasferimento di Victoral Napoli. Un’operazione che già all’epoca aveva fatto discutere e che tutti nell’ambiente – dal primo degli addetti ai lavori all’ultimo dei tifosi – avevano bollato come una plusvalenza farlocca (almeno per la parte che riguardava le contropartite tecniche) – ma su cui la magistratura non è ancora arrivata a una conclusione. Chissà se ci arriverà mai. Era l’estate del 2020 quandosbarcava a Napoli, pagato la bellezza di 71 milioni di euro al Lille, solo 50 però effettivamente corrisposti in contanti al club francese, il resto attraverso i cartellini del secondo portiere Karnezis e dei ragazzini della Primavera ...