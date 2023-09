Piazza della Loggia | no alla revisione del processo per Tramonte

(Di martedì 26 settembre 2023) Non ci sarà ildiper Maurizio, condannato per la strage di. La Cassazione, dopo la Corte d'appello di Brescia, ha dichiarato inammissibile il ricorso ...

Vaclav Pisvejc , nato a Praga il 30 dicembre 1967, è noto come artista, guastatore e imbrattatore seriale, conosciuto nelle ultime ore come ...

Non ci sarà il processo di revisione per Maurizio Tramonte, condannato per la strage di Loggia. La Cassazione, dopo la Corte d'appello di Brescia, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex informatore dei servizi segreti che sta scontando la condanna all'...

Piazza Saffi si prepara ad accogliere un weekend di sport e ... "Da sempre Avis Forlì si impegna a diffondere, attraverso iniziative di sensibilizzazione, i valori della solidarietà, della ...Marco Bonini, attore, sceneggiatore, regista e scrittore, in un breve excursus sulla sua carriera artistica, sui progetti futuri che lo riguardano, come “Cuori” e UNITA.