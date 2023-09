Pfizer punta sulla sostenibilità e lancia la sfida alle fake news

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “L'impatto dellaperè fondamentale. Due stabilimenti come Catania e Ascoli in Italia rappresentano un fiore all'occhiello per un'azienda come, ma chiaramente hanno un impatto ecologico. Quindi da tempo si sono aperti dei cantieri di lavoro e progetti concreti che hanno portato alla realizzazione di impianti per la riduzione della CO2 e anche per lo smaltimento dei rifiuti”. In un'intervista all'Italpress, Biagio Oppi, direttore della comunicazione di, l'azienda farmaceutica statunitense attiva nel settore di ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci, ha fatto il punto sulle ultime novità legate alla multinazionale, che in Italia ha all'attivo due stabilimenti, ad Ascoli Piceno e a Catania: “parte della produzione elettrica sono ...