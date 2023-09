Peste suina | De Carlo Fdi | ' Pd critica | ma in dieci anni mai prese decisioni su questi temi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Trovo paradossale che le critiche sucome quelli del comitato tecnico faunistico-venatorio, sulla, sulla caccia e simili arrivino da rapntanti di un partito che ha governato l'Italia negli ultimisenza mai prendere una decisione concreta suaspetti". Così il senatore di Fratelli d'Italia Luca De, presidente della commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare, replica agli attacchi del capogruppo Pd in commissione Agricoltura alla Camera, Stefano Vaccari. "La- prosegue - è arrivata in Italia nel 2014, quando non c'erano il governo Meloni o il ministro Lollobrigida, risale a ormai due ...