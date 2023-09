CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 32/44 AGGIORNAMENTO GP Belgio 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER 2 2 Sergio Perez Red Bull ...

Bandiera bianco-nera di avvertimento esposta dalla direzione gara a Magnussen per una brutta manovra nei confronti di Albon dopo la safety-car 26° ...

"A oggi, il pilota più solido della Formula 1 si chiama Checo. La macchina è messa a punto sulle esigenze di Max, perché guida con tutta l'aderenza sull'avantreno , mentre Checo ha sempre ...L'Udinese prova a cercare il pareggio ma ora la Fiorentina è compatta e ordinata, Sibene e ... UDINESE - FIORENTINA 0 - 2 UDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri;, Bijol, Kristensen; Festy, ...

Perez difende Perez: Checo è nella posizione per cui è stato ingaggiato Autosprint.it

Monza, trionfa Verstappen! Dieci vittorie di fila, è record. Ferrari, Sainz 3° La Gazzetta dello Sport

Un campionato difficilissimo, quello di Checo Perez in Red Bull. Antonio Perez ricorda gli assetti in una squadra che ha Verstappen leader e Sergio comunque al secondo posto ...Nel torneo che anticipa di una settimana la Ryder Cup in gara anche gli azzurri Edoardo Molinari e Renato Paratore ...