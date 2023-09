Percorsi di abilitazione da 30 CFU | per docenti ingabbiati con abilitazione su altra classe di concorso | grado di istruzione o specializzati sostegno TESTO

(Di martedì 26 settembre 2023) Anche chi è di ruolo o comunque vuole ottenere un'sudio altrodiè interessato al nuovo DPCM sulla formazione iniziale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre, che disciplina ida 60, 30 o 36 CFU. L'articolo .

Stanziati 50 milioni di euro per il 2023 per la Scuola , con il rafforzamento delle segreterie, ma soprattutto dedicati ai percorsi di abilitazione ...

... il documento, dopo una lunga interlocuzione con la Commissione Ue, dovrebbe sbarcare in Gazzetta ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ...

"Da più parti ricevo appelli sul rischio preselezione per l' accesso ai nuovi Percorsi formativi abilitanti all'insegnamento. Come ho più volte ...

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre è stato pubblicato il DPCM relativo ai percorsi di Abilitazione all' insegnamento . Come verrà calcolato il ...

Dopo la pubblicazione del DPCM suiabilitanti, adesso l'attenzione è rivolta al concorso docenti procedura straordinaria. ...chi avrà conseguito i primi 30 CFU necessari per l'. ...Restiamo del parere, inoltre, che bisogna garantiredinon selettivi e senza costi per gli aspiranti docenti. Si rende inoltre necessario ripensare fin da adesso la procedura ...

Abilitazione insegnamento, fabbisogno docenti e attivazione dei percorsi. Cosa dice il DPCM Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU: pubblicato il DPCM in ... Obiettivo Scuola

Dopo la pubblicazione del DPCM sui percorsi abilitanti, adesso l'attenzione è rivolta al concorso docenti procedura straordinaria. Pubblicato il decreto che autorizza il Ministero all'indizione della ...Il decreto, atteso da più di un anno, potrà finalmente dare il via ai nuovi percorsi formativi abilitanti all’insegnamento. Abilitazione docenti, DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale (TESTO PDF) Per ...