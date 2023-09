Percorsi abilitanti DPCM 60 CFU | così sarà il profilo del docente abilitato | competenze professionali e standard minimi TESTO

"Da più parti ricevo appelli sul rischio preselezione per l' accesso ai nuovi Percorsi formativi abilitanti all'insegnamento. Come ho più volte ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sui percorsi abilitanti . Per capirne di più e rispondere alle vostre domande, la redazione di Orizzonte ...

Il tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovidi formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato ieri, 25 settembre, in Gazzetta Ufficiale. DPCM FORMAZIONE INIZIALE ...Il tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovidi formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato ieri, 25 settembre, in Gazzetta Ufficiale. DPCM FORMAZIONE INIZIALE ...

Scuola, corsi abilitanti docenti: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM FLC CGIL

Percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU: pubblicato il DPCM in Gazzetta Ufficiale Obiettivo Scuola

Pubblicato il DPCM in GU: i docenti ingabbiati potranno finalmente abilitarsi in una nuova classe di concorso conseguendo 30 CFU.Concorso straordinario docenti, i percorsi abilitanti previsti per i 'triennalisti' e per chi è in possesso di 24 CFU.