Perché l' Italia non deve lasciarsi trovare distratta sulle violenze in Kosovo

(Di martedì 26 settembre 2023) E' di quattro morti il bilancio degli ultimi scontri tra albanesi e serbi in. La domenica di violenza è iniziata intorno alle tre nella municipalità di Banjska, nel Norda maggioranza serba, quando una pattuglia di polizia accorsa nei pressi di un ponte bloccato da due camion senza targa verosimilmente parcheggiati da serbi come spesso accaduto in passato è stata investita da spari che hanno ucciso un poliziotto. Il gruppo di una trentina di serbi si è quindi diretto verso il monastero serbo-ortodosso della vicina Leposavic barricandosi al suo interno e scambiando colpi di arma da fuoco con le forze albanesi-kosovare, che hanno ucciso tre serbi prima di mettere in fuga il gruppo e riprendere il controllo del territorio. Al di là degli scambi di accuse reciproche a fini propagandistici tra il Presidente serbo Aleksandar Vucic, che mira a ...