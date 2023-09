Perché Genoa-Milan si gioca di sabato e tre giorni dopo la trasferta di Dortmund? Ecco la risposta

(Di martedì 26 settembre 2023)fa polemica. Soprattutto tra i tifosi rossoneri che chiedono a gran voce come sia possibile che la partita valevole per l’ottava giornata di campionato si giochi di7 ottobre a soli tredalla delicata e importantedi Champions League con il Borussiaprevista per mercoledì 4 alle ore 21. E allora andiamo a scoprire ildi questa scelta che ha un solo nome e cognome: diritti televisivi. LA SCELTA DI SKY Il match del Ferraris è stato opzionato da Sky (che ha la terza, la sesta e la nona scelta per ogni giornata) e quindi oltre che su Dazn, deve andare in onda anche sui canali di Sky Sport. Il che comporta delle restrizioni ben precise: sì,nel bando tv ad ogni slot orario corrisponde la ...

Lecce - Genoa è una delle sfide salvezza in programma nella quinta giornata del campionato di serie A. La sfida del Via del Mare arriva per i ...

Kvara cole Osimhen col Bologna non sono stati deigentlmen con il proprio allenatore. Hanno ...senza le invenzioni del georgiano e i gol del nigeriano il Napoli non andrà da nessuna parte. ...Non c'è stata continuità,da lì il danese non è più sceso in campo. Tre partite su tre a guardare i compagni. Si era scaldato contro ila Marassi, stava per entrare a Braga in Champions. ...

Cambio modulo e condizione: perché Malinovskyi non è titolare al ... Goal.com