Per La Gazzetta dello Sport sarà Julio Velasco il nuovo Ct dell' Italvolley femminile

(Di martedì 26 settembre 2023) Sempre dalle colonnesi parla di attesa per l'ufficialitàa successione tra Mazzanti e, si dovrà infatti attendere il prossimo Consiglio Federale, che non si riunirà prima ...

C’era il Rigore per il Napoli (che poi Osimhen ha sbagliato)? Molti i dubbi, come evidenziato dai giornali. Il Corriere dello Sport dà 5 all’arbitro ...

... Luigi De Laurentiis - Aurelio De Laurentiis De Laurentiis per scrivere quel tweet avrà visto solo il risultato che pure non è un granché, scrive ...

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, ha cominciato a considerare alternative a Garcia in caso di risultati non soddisfacenti. CALCIO ...

Sempre dalle colonne dellasi parla di attesal'ufficialità della successione tra Mazzanti e Velasco, si dovrà infatti attendere il prossimo Consiglio Federale, che non si riunirà prima ......infrasettimanale in stagionela Juve, vista l'assenza dalle coppe europee. A tal proposito ha parlato il doppio ex di serata, Mirko Vucinic, che ha rilasciato una bella intervista a 'La...

Garcia, fiducia a tempo: tre gare più il Real per rilanciare il Napoli La Gazzetta dello Sport

Quando usare i detersivi può essere pericoloso per la salute (non solo dei bambini) La Gazzetta dello Sport

Ore 19.30 – Tra gli obiettivi del Milan per il calciomercato invernale o comunque in vista del futuro c’è Miranda del Betis. Il piano dei rossoneri Tomori ha detto no al PSG! Cosa è successo a giugno: ...Intorno alla fine del mese di agosto, in vari punti del comune di Collecchio, erano comparse delle scritte dal significato ambiguo e un po' inquietante, vergate con bombolette spray, che avevamo ...