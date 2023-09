Per gli armeni dell’ Artsakh è finita Per sempre

Leggi su lortica

(Di martedì 26 settembre 2023) Purtroppo per gli. Centoventimilafuggiranno via. Andranno via perché non vogliono vivere in Azerbaigian e subire una nuova pulizia etnica. Anche se questo esodo è una vera pulizia etnica. Strangolati letteralmente dal brutale governo azero che da mesi aveva chiuso il passaggio di Lachin non facendo più arrivare cibo, medicinali, e generi di prima necessità. E lasciando senza acqua e corrente elettrica l’intero territorio. Abbandonati da tutti, NATO e Russia in primis, il governo armeno si è visto costretto a capitolare. E’ cominciato il triste esodo della popolazioneverso la madrepatriaa. Lasceranno perle loro terre. Nessuno, sopratutto in occidente, ha preso le difese ...