Pensioni | arrivano 90 euro di aumento e 144 euro di arretrati | Svelata la bella novità

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 26 settembre 2023) In quest’ultimo scorcio di settembre arriva una notizia positiva per i pensionati. Ecco il “tesoretto” che finirà nelle loro tasche. Tempi duri (anche) per i pensionati. Tra inflazione che galoppa, carovita che morde, incertezza geopolitica e congiuntura economica ad alto rischio, molti lavoratori a riposo hanno visto letteralmente eroso, nei mesi scorsi, il loro potere d’acquisto, e di conseguenza il loro tenore di vita. Ma tra poco, finalmente, potranno concedersi un sospiro di sollievo. Ecco la tanto attesa buona notizia per una categoria che spesso fa da surrogato al traballante sistema di welfare italiano. Ogni anno, nel mese di gennaio, ledegli italiani vengono adeguate al tasso di inflazione: il meccanismo si chiama “perequazione”. (Grantennistoscana.it)La parolina magica è “perequazione“. Come forse già saprete, ogni anno, nel mese di gennaio, le ...