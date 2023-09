Pellissier | «Gol Dimarco? Non semplice! Neanche con un disegnino…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023)è tornato a parlare del super gol che ha segnato Federicoin Empoli-Inter: si può provare ad insegnare nelle scuole calcio, ma saperlo fare è tutt’altro cheDISEGNINO ? Sergio, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato della rete segnata dal nerazzurro in Empoli-Inter: «Il gol di? Si può insegnare nelle scuole calcio come si calci un pallone al volo. Ma poi bisogna anche saperlo fare un gol del genere. Non è così semplice, anzi! Possiamo fare un disegnino per spiegarlo e poi capiamo chi è capace di farlo così bello e chi no (ride, ndr)». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...