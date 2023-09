Pd | pdl su appartenenza a Ue in Costituzione | domani presentazione con Schlein

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Precisare il fondamento giuridico della nostrastrategica, permanente e irreversibile all'Unione europea, grazie a un'integrazione dell'articolo 11 della, è l'obiettivo di una proposta di legge costituzionale". Si legge in una nota del Pd. La pdl sarà illustrata, mercoledì 27 settembre alle ore 16 presso la Sala Stampa di Montecitorio dal primo firmatario Piero De Luca, dalla segretaria del Pd Elly, dalla capogruppo Chiara Braga, dal responsabile Esteri Peppe Provenzano e dal capogruppo in commissione Esteri alla Camera Enzo Amendola.

