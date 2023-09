Pazzesco | padrone mette un gatto finto vicino a quello vero e la reazione è incredibile!

Leggi su oggi-notizie

Sei mai stato tentato di introdurre unnel tuo tranquillo regno felino? Beh, pensaci due volte! Se il tuo micio è un vivace e imprevedibilerosso, lapotrebbe essere assolutamente comica! Si sa, i gatti che crescono in casa tendono a essere più viziati e meno propensi a tollerare la compagnia di altri gatti. Questo vale ancor di più se parliamo di gatti rossi, noti come red tabby, il cui manto non è proprio rosso come lo immaginiamo, ma varia dal marrone chiaro all'arancione acceso, grazie a una combinazione genetica e di pigmenti chiamati feomelanina. Caratteristiche dei gatti rossi I gatti rossi sono famosi per essere molto affettuosi con i loro padroni, ma al contempo decisi e un po' ribelli. Adorano essere coccolati e viziati, ma non sono proprio fan di altri gatti intorno ...