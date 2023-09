Pavia | donna trans insultata e aggredita davanti alla stazione | “Sono stata presa a pugni e afferrata per il collo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Ha chiesto a un automobilista di spostare la sua vettura, posteggiata in divieto nei dintorni delladi, ma l’uomo ha risposto con insulti, minacce,e una stretta al. A denunciarlo èNoemi,di 38 anni, volontaria dell’associazione queer Coming-Aut. Solo a giugno scorso c’eraun’altra aggressione omofobica, a danni di una coppia gay e sempredei treni. L’ultimo caso risale a domenica 24 settembre, intorno alle 17.30. La vittima ha raccontato di aver accompagnato la fidanzata a prendere il treno: quando è salita sull’auto per tornare a casa, ha notato una Bmw posteggiata in divieto, all’ingresso del parcheggio sulla destra del ...