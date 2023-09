Paura nel quartiere romano di San Lorenzo | tre feriti a colpi di forbici

Leggi su agi

(Di martedì 26 settembre 2023) AGI - Panico questa notte a San, al centro di Roma. Tre persone sono state ferite adi forbice da un 36enne somalo che, dopo l'aggressione, è fuggito via. L'uomo è stato poi arrestato dalla polizia in via Giolitti, a poca distanza dalla stazione Termini. Poco prima il 36enne aveva litigato in via dei Volsci con un italiano di 35 anni. Il somalo lo aveva poi aggredito eto con delle. Intervenuti anche due 31enni, amici della vittima e anche loro rimasti. Il 35enne,to alla testa, è stato portato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Gli altri due hanno invece riportato solamente lievi ferite a braccia e gambe. Il 36enne è stato poi bloccato dai poliziotti e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio. Per lui è scattata ...