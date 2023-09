Pascale posta fake news su Salvini per dargli del razzista | per il giudice non è diffamazione

(Di martedì 26 settembre 2023) Francesca, ex fidanzata di Silvio Berlusconi e attuale compagna della cantante Paola Turci, è stata assolta a Lecco dall’accusa di aver diffamato il leader della Lega, Matteo. La sentenza è stata pronunciata dalMartina Beggio. Lail 21 gennaio 2021 aveva condiviso su Instagram un “tweet” attribuito a, nel quale meridionali e africani venivano definiti “fannulloni” e “gente senza cultura del lavoro”. Era seguito un commento: “Piuttosto voterò Paperino” e l’attuale vicepremier querelò a suo tempo domiciliata in una villa a Casatenovo (Lecco). La difesa aveva sostenuto cheriteneva che il tweet fosse effettivamente di, esercitando una critica politica. LEGGI ANCHE Gasparri dà una lezione ...

...l'approvazione da parte del Comune di un progetto in palese contrasto alla condizioneda un ... L'interesse di de, come Sindaco e come Presidente della Provincia non è certo quello di ...... e dal dirigente del Servizio programmazione sociale della Regione, Raimondo. 'La grande ...quasi triplicata rispetto gli anni scorsi a conferma dell'attenzione che la Regione riserva all'...

Pascale posta fake news su Salvini per dargli del razzista: per il ... Secolo d'Italia

È una chirurga del Pascale il nuovo presidente di Women in Surgery Italia Corriere della Sera

Il futuro del presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata de' Goti è ormai tracciato anche se sarà necessario attendere i tempi tecnici e ...Comunicato Stampa “Tempistiche già non rispettate, dalla riunione di domani tempi certi e soluzioni celeri” “In vista del ‘tavolo tecnico’ sull’ospedale di Sant’Agata de Goti che si terrà domani – ha ...