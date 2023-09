“Parcheggio della Fara più costoso di Monte Carlo” | il Comune alla Lega | “Sbagliato paragonare | ecco perché”

(Di martedì 26 settembre 2023) Bergamo. Sul tema del costo orario del, ildi Bergamo vuole precisare alcuni aspetti che definisce “fondamentali”. “La convenzione approvata dal Consiglio Comunale e dsocietà Bergamo Parcheggi nel 2016 poneva un prezzo orario massimo pari a 2,3 euro a cui va aggiunta l’Iva al 20% e l’adeguamento Istatto all’inflazione: pertanto, proprio per via del recente incremento diffuso dei prezzi, il costososta si avvicinerà, nei suoi valori massimi, al prezzo che in queste ore è stato riportato dai quotidiani cittadini”, spiegano da Palazzo Frizzoni, ovvero 3,40 euro l’ora. “Non si tiene però in considerazione il fatto che le tariffe possano essere differenziate durante l’arco delle giornate e soprattutto suddivise per stagioni – ...

Paura ad Amalfi e in gran parte del litorale della Costiera Amalfi tana dove il mare, agitatosi improvvisamente, ha rischiato non solo di far danni. ...

Tornano in Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulla sicurezza strada le e la delega per la riforma del codice della strada , con le nuove ...

...spazio e di disponibilità di stalli per il. Facendo la media, sono stati 66 i mezzi sanzionati dalle nuove telecamere in ciascuno dei 27 giorni presi in esame (la sanzione, da Codice...... ha notato una Bmw posteggiata in divieto , all'ingresso delsulla destra del piazzale, ... E, ha raccontato Noemi, ha aperto la portieramia macchina e mi ha tirato dei pugni'. La donna ...

A Messina il parcheggio diventa smart: cinquemila sensori in città ... Comune di Messina

CityZ: la startup che facilita il parcheggio urbano con un sensore Forbes Italia

Tempo di pulizie a Ischia e così arrivano una serie di restrizioni a Ischia. Nel Parcheggio di Via Morgioni (Polifunzionale) e di Via delle Ginestre, adiacente il Teatro Polifunzionale. nonché in Via ...Confermato il secondo stralcio di finanziamenti: la sede del teatro cittadino diventerà definitivamente quella del Politeama, la pedonalizzazione di via Spinelli porterà ad una variazione dell'uscita ...