Paola Cortellesi | la terribile malattia scoperta sul set | attimi di terrore per l’attrice | Cosa l’è accaduto

Leggi su howtodofor

(Di martedì 26 settembre 2023), panico per lasul set. Ecco l’agghiacciante vicenda in cui è coinvoltaè una celebre attrice italiana che ha dimostrato la sua versatilità anche da conduttrice, da artista di cabaret e padrona di casa di Sanremo. Laè in grado di stupire positivamente il grande pubblico, capace di farli divertire, ma anche commuovere. Lasi impone nel panorama della commedia italiana e tra i capolavori in cui prende parte ricordiamo “Chiedimi se sono felice” e “Tu la conosci Claudia” in cui recita al fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Maschi contro femmine” ed il sequel “Femmine contro maschi“. Nel 2014 recita nel film “Un boss in salotto”, ...