Panariello VS Masini | lo strano incontro | all’Arcimboldi l’ultima data del tour

(Di martedì 26 settembre 2023)VS, lodi Milanodeltra teatro e musica con Giorgioe MarcoVS, lofra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgioe Marcosi incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni. E domani, martedì 26 settembre, saranno protagonisti di una grande serata al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ultimadelche è iniziato quest’estate (qui ...

Per la prima volta Giorgioe Marcohanno dato vita a uno show che li ha visti protagonisti per tutta l'estate di un tour frizzante, allegro e ironico: "vs", nelle arene e nei teatri di tutta Italia. Uno strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi ..., in realtà, sono amici. Ma soprattutto qui sono due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida di battute e canzoni. I temi trattati ...

Panariello-Masini: "Tra canzoni e battute raccontiamo con ironia la vita e l'Italia di oggi" La Stampa

PANARIELLO vs MASINI: sul palco del Teatro degli Arcimboldi di ... MEI – Meeting degli Indipendenti

I cartelloni sparano quel titolo Panariello Vs Masini. Lo strano incontro agli Arcimboldi stasera – e già si immagina un ring. «Non abbiamo nulla in comune», ...E domani, martedì 26 settembre, saranno protagonisti di una grande serata al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ultima data del tour che è iniziato quest’estate e che li ha visti in giro per tutta ...