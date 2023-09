Pallanuoto | Champions League 2023-2024 | Sabadell-Brescia 9-10 dtr Lombardi corsari nella prima europea

(Di martedì 26 settembre 2023)corsaro ai tiri di rigoreuscita stagionale della fase a gironi delladimaschile: nel match d’esordio del Girone A, infatti, iespugnano la piscina degli iberici del, battuti per 9-10 dopo il 5-5 dei tempi regolamentari. In una partita tiratissima e dominata dalle difese, i gol latitano e sono i dettagli a fare la differenza:frazione bisogna attendere 4? per il gol di Bustos che dà il vantaggio ai catalani, ma Renzuto Iodice pareggia con una rete dalla distanza che fissa lo score sull’1-1. Nel secondo periodo Dolce al primo affondo va in gol ancora dalla distanza, griffando il primo vantaggio dei ...

Andata in archivio la seconda giornata dedicata alla prima fase della Champions League di Pallanuoto femminile per la stagione 2023-2024. In acqua ...

La difesa del titolo continentale inizia come meglio non potrebbe per la Pro Recco nella Champions League 2023-2024 di Pallanuoto maschile: i ...

League maschile di, l' AN Brescia vince all'esordio contro l' Astrapool Sabadell per 10 - 9, dopo i tiri di rigore. Dai tiri dai cinque metri decide il gol di Balzarini dopo l'...L'Ortigia è stata inserita nel gruppo D insieme allaTrieste, per un derby tutto ... dove saranno ammesse anche le 8 squadre che scenderanno dallaLeague. "Il sorteggio non è stato ...

