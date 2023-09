Pallacanestro Trofeo Coni 2023 | grande soddisfazione per la Smile Basket School

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnorgoglio per ladi Benevento allenata da Pietro Iarriccio aver visto la partecipazione alsvoltosi a Nova Siri del giovanissimo e promettente cestista Gionatan Di Blasio classe 2011, che ha preso parte al Torneo nazionale organizzato dalin rappresentanza della Regione Campania a favore della federazione italiana. Nelle gare tenutesi insieme ai suoi compagni campani contro le altre regioni , si e messo in evidenza per le sue qualità sia tecniche che umane. Gionatan Di Blasio con la squadra Campana si è classificato tra le prime quattro tra le 21 Regioni partecipanti. La suavoglia e la smisurata passione per la disciplina della ...

... esperti e meno esperti e vecchie glorie dellalocale. In campo anche i prossimi ... SENIOR (annate 1915 - 2006) Vincitori: Taggia CLB Per loro ile una mortadella da 5Kg offerta da ...Ieri la Trapani Shark si è imposta con la vittoria nella Supercoppa di Serie A2. Mai una società trapanese aveva vinto questo. La gara è stata vinta contro Treviglio per 83 a 67. Si tratta di una soddisfazione importante per tutto l'ambiente sportivo e non ...

La Virtus Bologna di Luca Banchi vince la Supercoppa Italiana di ... Olympics

Una doppietta per rivendicare il lavoro di anni Quotidiano Sportivo

Continua l'avvicinamento a suon di successi - gli ultimi due a dir poco roboanti - della Pallacanestro Molfetta al campionato regionale di serie C unica, ai nastri di partenza il prossimo 15 ottobre.Ieri la Trapani Shark si è imposta con la vittoria nella Supercoppa di Serie A2 Pallacanestro. Mai una società trapanese aveva vinto questo trofeo. La gara è stata vinta contro Treviglio per 83 a 67.