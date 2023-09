Palazzo Reale di Napoli | mostra fino al 9 gennaio

(Di martedì 26 settembre 2023)di, prorogataal 9la“Mimmo Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”di, 26 settembre 2023 – prorogataal prossimo 9ladell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella in corso aldi. L’esposizione intitolata “Mimmo Paladino. I 104 disegni di Pulcinella” con la curatela di Flavio Arensi, inaugurata nella Galleria del Genovese il 6 luglio di quest’anno che avrebbe dovuto chiudere il 3 ottobre 2023. Grande è stata l’affluenza durante l’estate per ammirare il ciclo dei disegni realizzato oltre trent’anni fa ...

Il 23 e 24 settembre il Palazzo Reale di Napoli organizza una serie di attività in occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio . Il Palazzo ...

La sede del Palazzo Reale di Napoli ospiterà la seconda edizione del Campania Libri Festival , dedicato quest’anno a Italo Calvino, in occasione del ...

Per mera curiosità, aggiungiamo che nel provvedimentosi fissano gli stipendi annuali degli ... Si guarda subito alLangosco - nell'odierna via Corte d'Appello e oggi sede della Biblioteca ...Il feretro del senatore a vita, col relativo corteo funebre, è partito daMadama, che ha ... Borut Pahor, e la Duchessa Sophie di Edimburgo membro della Famigliadel Regno Unito. Al ...

A Napoli torna il Festival dei Libri: stand, ospiti e ingresso gratis al ... Vesuvio Live

Palazzo Reale duecento eventi, la fiera del libro è per Calvino La Repubblica

I fatti sono questi, come tutti ben sanno Harry ha deciso di lasciare il palazzo reale per poter vivere una vita tranquilla e serena con sua moglie Meghan. Quest’ultima dal momento del suo arrivo a ...L'importo delle opere è di circa un milione e 350 mila euro. Beneficeranno degli Palazzo Reale, San Giovanni degli Eremiti, la Cattedrale e la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, conosciuta anche c ...