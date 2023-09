Pagelle Reggiana-Pisa 0-0 | voti e tabellino Serie B 2023 24

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Lee ildi, match valevole per la settima giornata del campionato di/2024, in cui le due formazioni non sono andare oltre un pareggio a reti bianche. Si muove poco la classifica delle due squadre, che salgono rispettivamente a 7 ed 11 punti. Ecco lee il(3-5-2): Bardi 6.5; Sampirisi 6.5, Romagna 6, Marcandalli 6.5; Portanova 6.5, Crnigoj 5 (67? Nardi 6), Kabashi 5.5, Bianco 5.5, Pieragnolo 5 (60? Pajac 5.5); Gondo 5.5 (60? Pettinari 5.5), Antiste 5 (60? Girma 5.5). A disposizione: Satalino, Rozzio, Fiamozzi, Szyminski, Cigarini, Libutti, Djamanca, Lanini. Allenatore: Nesta 6.(4-4-2): Nicolas 6; Barbieri 6.5, Canestrelli 6, Leverbe 6, ...