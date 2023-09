Pagelle Juventus-Lecce 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di martedì 26 settembre 2023) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la sesta giornata di. Infrasettimanale di riscatto per i bianconeri, che la sbloccano nel secondo tempo con Milik dopo aver avuto difficoltà nella prima frazione al cospetto dei salentini che si presentavano allo Stadium davanti in classifica. Di seguito ecco ledei protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bremer 6.5, Rugani 6 (27’st Gatti sv); McKennie 6.5 (42’st Weah sv), Fagioli 6.5 (42’st Miretti sv), Locatelli 6, Rabiot 6.5, Cambiaso 5.5 (27’st Kostic sv), Milik 6.5 (33’st Vlahovic sv), Chiesa 6.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, ...

"Allegri e lasuper bocciati in assoluto". Antonio Cassano stronca lae in particolare l'allenatore Massimiliano Allegri nelle suesu Instagram. "Allegri fa figure di m da due anni e mezzo", sentenzia l'ex calciatore facendo riferimento in particolare ...

La Juventus torna a sorridere dopo la sconfitta con il Sassuolo e lo fa battendo il Lecce allo Stadium. A decidere l'anticipo del turno infrasettimanale della 6ª giornata ci pensa Arek Milik, autore ...Fagioli 6,5: prova a dare qualità, anche tra le linee se necessario. Ed è lui a trascinare la Juve nella ripresa (42' st Miretti s.v.: tiene, e aiuta a ripartire). Locatelli 5,5: oscilla sempre ...