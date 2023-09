Paesi Bassi | attivisti di Extinction Rebellion invadono l’autostrada A12 | è il 18esimo blocco in un mese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Per la diciottesima volta in un solo, centinaia didihanno invaso e bloccatoolandese A12 di Amsterdam, per chiedere al governo lo stop agli aumenti degli investimenti nei combustibili fossili. Una protesta pacifica contro il climate change che si svolge puntuale tutti i giorni alle 12 da sabato 9 settembre. E che in alcune giornate ha visto la partecipazione di migliaia di persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.