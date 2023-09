Il rumor arriva dall'account Twitter @RPK_NEWS1 che scrive: "Le riprese di3 si concluderanno tra due settimane eZegler è stata oggetto di recasting per via degli scioperi" . Al ...Il rumor arriva dall'account Twitter @RPK_NEWS1 che scrive: "Le riprese di3 si concluderanno tra due settimane eZegler è stata oggetto di recasting per via degli scioperi" . Al ...

Paddington 3: Rachel Zegler ha abbandonato il cast del film Movieplayer

Paddington 3 reportedly loses Rachel Zegler ClutchPoints

Hollywood scooper Daniel Richtman is reporting that the third Paddington film wraps in two weeks. However, Rachel Zegler was recast due to the WGA and SAG-AFTRA strikes. Filming for Paddington 3 began ...Paul King, the producer of Paddington 3, has compared the upcoming sequel to black comedy, Triangle of Sadness.