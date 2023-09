Eccellenze Meridionali Verona , mostra lo scontrino della cena in osteria : "Per due pizze e qualche birra è oggettivamente troppo spendere..." Verona , ...

... dove farà ritorno a marzo 2022, dopo un'esperienza in Toscana come executive chef nel ristorante gastronomicoresort 5 stelle Castel Monastero, a Castelnuovo Berardenga (SI), e poi all'......(entro le ore 12giorno precedente al n. 349/5286457), in collaborazione con la Trattoria "Al Bersagliere" ( lunedì 16 ottobre), il Ristorante "Al Calmiere" (lunedì 23 ottobre) l' "Verona ...

Osteria del Borgo - Cesano di Roma Secolo d'Italia

Appuntamenti da non perdere oggi 25 settembre in Trentino RaiNews

Sono più di 230 i motociclisti arrivati ieri, domenica 24 settembre, in piazza dei Priori a Volterra per la prima edizione del raduno Harley Davidson delle Colline Pisane: 'In moto tra gusto e storia' ...Si disputerà a Perugia il contest per la zona centro-sud di Emergente Chef. Antonio Sarnataro, sous chef di Giulia Restaurant, si prepara alla sfida.