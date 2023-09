Ospiti di Alessandro Cattelan nella prima puntata Annalisa | Tedua e Cecilia Sala

(Di martedì 26 settembre 2023)torna in tv con Stasera c’è… su Rai2: su il sipario dal 26 settembre, in seconda serata. Interviste, grandi, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità. E i primidel late show sono tre numeri 1:. Non cambia la formula: partecipazioni inaspettate, sfide, esibizioni uniche, giochi e prime volte improbabili dei personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, e dei protagonisti dell’attualità. Accompagnati dalla musica degli Street Clerks e dagli interventi di Mike Lennon. Martedì e mercoledì in seconda serata su Rai 2 Il poliedrico ...

'Stasera c'è Cattelan… su Rai2':Cattelan, 43, riparte martedì 26 settembre con il suo late show, in seconda serata su Rai 2.della prima puntata Annalisa, Tedua e Cecilia ...... il tecnico colto da malore: tornato a casa, sta bene Sabina Guzzanti,Bergonzoni e il fisico Lucio Rossi tra glidella terza giornata del Festival del Pensare Contemporaneo Podcast ...

Su Rai 2 torna Stasera c’è Cattelan: “Belen È un po’ la Lukaku della tv”. Quando vedere lo show e a che ora Radio Deejay

Stasera c'è Cattelan, il programma di Rai 2 riparte con Annalisa e Tedua ma senza Belen La Gazzetta dello Sport

Per la prima puntata, martedì 26 settembre in seconda serata su Rai 2, Alessandro Cattelan (pronuncia in veneto: Cattelàn) ha invitato Annalisa, cantautrice e regina del pop in cima a tutte le ...Secondo qualcuno, il segreto per non rimanere delusi è non creare mai delle aspettative troppo alte. Un approccio che probabilmente dovremmo iniziare ad usare anche quando si parla della Milano Fashio ...