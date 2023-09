Osimhen | l’agente minaccia azioni legali | “Inaccettabile quello che ha fatto il Napoli”

(Di martedì 26 settembre 2023)di, Calenda, attacca duramente ilper un video pubblicato e poi rimosso da TikTok.te. CALCIO. Caso: “il video delsu TikTok”. Calenda: “UnGrave che Provoca Danni Gravissimi” Nel suo post, Calenda ha scritto: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale delsulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un video che prendeva in giro Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Ungrave che provoca danni gravissimi al giocatore e si aggiunge ...

...causare delle ripercussioni sul rapporto tra Victore il ... avrebbe quest'oggi postato un Tik Tok che ritrae'attaccante ... prontamente cancellato, non ha però lasciato in silenzio...Roberto Calenda,di Victor, attraverso Twitter si complimenta col suo assistito per la nomination al FIFA THE BEST PLAYER CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

L'agente di Osimhen è una furia contro il Napoli: "Deride Victor, è inaccettabile" Corriere dello Sport