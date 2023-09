Osimhen-Garcia | indiscrezioni pesanti dallo spogliatoio del Napoli | come è andata a finire

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Non deve essere facile subentrare sulla panchina deldopo che il tuo predecessore ha riportato uno scudetto che mancava dai tempi di Diego Armando Maradona. Ma quando Rudiha accettato la proposta del presidente Aurelio De Laurentis sapeva a cosa stava andando incontro. La squadra è rimasta pressoché la stessa. L'unico cambio (non banale) è stato Kim, ceduto in estate ai tedeschi del Bayern Monaco. Tutti gli altri big azzurri però sono rimasti: Victorha resistito al richiamo delle sirene arabe; Khvicha Kvaratskhelia a quelle inglese, forse più allettanti. Ma è proprio il cattivo rapporto tra l'allenatore francese e i due campioni partenopei a segnare questo complicato inizio di stagione del club partenopeo. Otto punti in cinque partite di campionato, zero gol all'attivo per il talento georgiano e un ...