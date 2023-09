Osimhen | De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio dopo l’acquisto del calciatore

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , è indagato dalla procura della Repubblica di Roma per l'ipotesi di reato di falso in bilancio . Un ...

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio in merito all’acquisto del calciatore Victor Osimhen. Un atto dovuto que ...I pm della Procura di Roma, riporta l'ANSA, hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per l'accusa ... all'acquisto dell'attaccante ...